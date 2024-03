Calzona ha stregato De Laurentiis e il Napoli, ora nel futuro c’è anche lui nella lista di nomi per la panchina azzurra

L’allenatore e Ct della Slovacchia ha rimesso in carreggiata una squadra che fino a un mese fa sembrava completamente fuori da ogni discorso per l’Europa. Ha convinto tutti con i risultati, le idee e il gioco. Ora per guadagnarsi a pieno la fiducia dovrà dimostrare da qui alla fine di poter continuare a lottare per grandi obiettivi, o quanto meno provarci. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

