Camarda Milan: due big europee piombano sul talento rossonero. Le ultimissime sul futuro del giovane attaccante

Francesco Camarda continua a stupire e ad attirare su di sé gli occhi di molte squadre in giro per l’Europa. Per ultime il Borussia Dortmund e il Manchester City, piombati sulle sue tracce.

Tuttavia il piano del Milan è più che chiaro: tra un mese esatto quando compirà 16 anni il giovane attraccante firmerà il suo primo contratto con i rossoneri, allontanando così definitivamente le voci di mercato.

