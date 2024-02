L’esterno dell’Inter Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il triplice fischio del match di Champions con l’Atletico

Ai microfoni di Mediaset, Carlos Augusto racconta così le emozioni di Inter Atletico, e della vittoria conquistata.

PARTITA – Abbiamo creato tanto, ma possiamo sfruttare meglio le occasioni. E’ una vittoria pesantissima e importantissima. Il ritorno sarò molto difficile.

Siamo un bel gruppo, tutti amici, anche quelli che non giocano sempre lavorano tanto in settimana. Sono contento per Marko, merita davvero di aver fatto questo gol

