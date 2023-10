Caso Nasti, l’attaccante del Cosenza in prestito dal Milan si è voluto scusare sui propri profili social dopo il pugno a Ruggeri

Marco Nasti, attaccante del Cosenza in prestito dal Milan, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha parlato della sua esclusione dal ritiro dell’Italia U21.

PAROLE – «Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita».

