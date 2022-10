Antonio Cassano parla alla BOBO TV dove si esprime sulle prestazioni del Milan in Champions League contro il Chelsea.

Sono queste le parole di Antonio Cassano che parla alla BOBO TV del Milan in riferimento alle prestazioni contro il Chelsea in Champions League: “Il Milan ha avuto grande orgoglio perché sotto di un gol e di un giocatore con Giroud poteva segnare il gol del pareggio e sul 2-0 poteva fare il 2-1. Grande orgoglio e grande cuore, il Milan deve trarre insegnamenti positivi da questa gara: la partita per l’episodio del rosso e dell’espulsione s’è messa in un certo modo, ma ha difeso bene e ha giocato con grande coraggio. A Londra il Milan ha lasciato un tempo a loro, mi piacerebbe vederli 11 contro 11, sicuramente il Milan se la può giocare.“

Oscar Damiani parla del confronto Kvaratskhelia con Leao, così al Corriere dello Sport: “Se dovessi giocare una finale, punterei su Leao col rischio di non averlo in giornata. Leao non è più una sorpresa, è straordinario e può ancora migliorare nella continuità.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG