Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato su quella che potrebbe essere la trattativa con l’Inter per quanto concerne Zielinski

Ceccarini ha parlato dell‘Inter e del possibile approdo di Zielinski. Le sue parole a Radio Punto Nuovo.

«Le parole del direttore sportivo degli azzurri Mauro Meluso fanno trasparire fiducia e ottimismo per un rinnovo ma ci sono degli elementi che dicono che la partita sia ancora aperta. Il Napoli ci sta lavorando, ma non è una cosa scontata. Juventus e Inter sono dietro l’angolo, pronte a sfruttare eventuali addii agli azzurri. Poi chissà che non possa ricomparire la pista araba. Ad oggi, il Napoli ed il rinnovo sono piste apertissime per Zielinski»

L’articolo Ceccarini su Zielinski: «Inter e Juve dietro l’angolo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG