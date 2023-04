Ceferin: «La Superlega è come il lupo travestito da nonna in Cappuccetto Rosso». Le parole del presidente Uefa

Aleksander Ceferin è tornato a parlare di Superlega, progetto che annovera la Juventus tra i tre club fondatori, nel corso del congresso Uefa tenutosi oggi a Lisbona.

MASCHILE E FEMMINILE – Non dobbiamo mai dimenticare che il calcio è per maschi e femmine: è in atto una rivoluzione. Il nostro prossimo obiettivo è di adottare dei nuovi standard minimi per le giocatrici delle nazionali femminili. Sarà una pietra miliare nello sviluppo del gioco.

LEADER ED ERRORI – Nessun leader può vantare un curriculum senza macchia, per quanto investa e per quanto possa essere appassionato, professionale o esperto. Ci sarà sempre qualche macchia, qualche errore che intacca la sua reputazione, errori che mi piacerebbe cancellare. Io non sono diverso. Tutti commettiamo errori. Me compreso. La cosa più importante è riconoscere i propri errori e non ripeterli

SUPERLEGA – Nello spazio di pochi mesi, la così nota Superlega è arrivata a essere un personaggio di Cappuccetto rosso: un lupo travestito da nonna, pronto a mangiarti. Ma qualcuno si è spaventato? Il nostro modello è basato nel merito sportivo, e quello non ha prezzo. Il merito non può essere acquistato.

