Aleksander Ceferin è stato rieletto Presidente dell’UEFA, dopo che si è ritrovato da solo nella corsa per l’elezione

Adesso è arrivata anche quell’ufficialità che si aspettava solamente da settimane: Aleksander Ceferin è stato rieletto Presidente dell’UEFA.

Il suo nuovo mandato durerà ora fino al 2027, dopo l’elezione per acclamazione in quanto unico candidato in corsa per occupare il posto.

