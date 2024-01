Graziano Cesari ha parlato negli studi di Mediaset dopo la partita di Coppa Italia tra Milan e Atalanta

GABBIA DE ROON – «De Roon si scontra con Gabbia per la spinta di Reijnders. Qui il VAR deve intervenire, se non altro per chiedersi perchè questi giocatori rimangono per terra».

RIGORE JIMENEZ MIRANCHUK – «Bisogna vedere se tocca il ginocchio dell’avversario. Jimenez appoggia il piede per terra, c’è distanza tra i due. Jimenez non può fare fallo».

