Chiellini fa ancora godere la Juve: il club ricorda il gol e l’esultanza del capitano. Era il 7 marzo del 2009 – VIDEO

Era il 7 marzo del 2009 quando Chiellini segnò al Torino un gol tanto importante quanto storico per lui e la Juve.

Derby della Mole 2009

Il gol decisivo per vincere

Un’esultanza rimasta nella storia di @chiellini pic.twitter.com/G5AQoUX5JD — JuventusFC (@juventusfc) March 7, 2024

In quella partita, infatti, il capitano non solo siglò la rete della vittoria, ma per la prima volta esibì la sua esultanza in stile King Kong, battendosi il petto coi pugni. Un marchio di fabbrica, quello di Chiellini, che fa ancora godere il popolo della Juve, come dimostrato dal club via Twitter.

