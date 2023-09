Chukwueze-Milan, la fiducia è intatta: Pioli pronto a lanciare l’esterno nigeriano già mercoledì contro il Cagliari

Nonostante i 90 minuti in panchina contro il Verona, il Milan continua ad avere fiducia intatta in Samuel Chukwueze, esterno nigeriano arrivato in estate per 28 milioni di euro, bonus inclusi, dal Villarreal.

A Cagliari Stefano Pioli è pronto a lanciarlo dal primo minuto proprio come fatto contro il Newcastle: Samu vuole trovare la prima gioia rossonera.

