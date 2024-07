Sono già trascorsi diversi giorni da quando i rossoneri hanno dato il via alla preparazione della nuova stagione: la mano del nuovo allenatore è già visibile.

Nelle ultime stagioni il Milan ha attraversato momenti di alti e bassi, con l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera ci si augura che la squadra riesca ad essere più costante e capace di lottare per grandissimi traguardi almeno in Italia.

Il metodo Fonseca per la costruzione della manovra

Durante le sue prime uscite pubbliche e le sedute d’allenamento, il tecnico portoghese ha delineato i contorni di quello che sarà il suo approccio alla guida del Milan; come evidenzia la Gazzetta dello Sport. Il modulo non cambia, la squadra è stata provata col 4-2-3-1; Fonseca punta ad una gestione del pallone che favorisca il possesso e la densità di gioco, senza però rinunciare a momenti di verticalizzazione rapida e pressing alto per recuperare palla il più velocemente possibile. Gli allenamenti hanno evidenziato come il tecnico prediliga un’impostazione con un mediano che si abbassa inserendosi tra i difensori per facilitare la costruzione dal basso, e i terzini pronti a salire per aumentare le soluzioni in fase offensiva.

Ismaël Bennacer

Il pressing come chiave di volta

L’ex allenatore del Lille vuole che la sua squadra sia capace di recuperare palla molto alta, evitando così di rientrare in fase difensiva. Quando il Milan non ha il possesso va in pressing schierandosi con un 4-4-2 teso a bloccare gli spazi agli avversari e a favorire la “riaggressione”. Il trequartista avanza sulla linea del centravanti e gli esterno offensivi arretrano.

Innovazioni in attacco

L’approccio offensivo di Fonseca si sposa bene con le caratteristiche degli attaccanti rossoneri. L’utilizzo degli esterni e dei terzini suggerisce un’attenzione particolare alla larghezza del campo, con una predisposizione a sfruttare gli spazi interni e a cercare soluzioni verticali rapide. Tuttavia, la vera novità potrebbe riguardare l’utilizzo di giocatori come Leao, il cui talento unico potrebbe spingere il portoghese a sperimentare soluzioni tattiche inedite, al di là di quanto fatto precedentemente al Lille.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG