L’opinionista Paolo Condò sottolinea come le sbracciate dei giocatori nerazzurri non sono cessate.

Paolo Condò a Sky Sport ha parlato dello splendido momento dell’Inter. “Da inizio aprile l’Inter ha giocato praticamente sempre ogni tre giorni, questa sarà la prima settimana senza impegno. Non ci fa caso nessuno ma a volte si verificano ancora screzi in campo tra giocatori, nessuno ci fa caso perché le cose vanno bene, in panchina in Coppa Italia tutti hanno mandato a quel paese Inzaghi ma l’Inter funziona da 17 partite”.

“Non ci vuole un genio per dire che il City è favorito, nella logica di rischiare il tutto per tutto, Lukaku nell’ultima mezz’ora con possibilità di andare ai supplementari, sarebbe un’arma, con possibile proiezione ai supplementari, il City ha Mahrez, Alvarez, Foden. Se aggiungo Lukaku nella ripresa, ho tantissimo, ho una botta di adrenalina molto forte. Se aggiungo Dzeko, molto meno“.

L’articolo Condò: “Il fatto che l’Inter funziona non fa notare che ci sono ancora screzi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG