Conferenza stampa Danilo, il difensore della Juve parla dal ritiro della Nazionale brasiliana: ecco cosa ha detto

Danilo, difensore e capitano della Juventus, parla così in conferenza dal ritiro del Brasile.

LE PAROLE – «Tutti vogliono vedere Neymar giocare. E’ un ragazzo che ama avere il pallone tra i piedi. Alla fine dell’allenamento si ferma a dribblare e a calciare in porta. Quando è con la Nazionale è più a suo agio, si sente a casa e speriamo che sia al massimo della forma e felice. Quando è così è davvero inarrestabile. Ho detto ai compagni che ero curioso di sapere come Diniz avrebbe messo in pratica le sue idee. Per me la cosa più importante di un allenatore è la sua capacità di convincere tutti a fare quello che vuole lui. Alcuni non sono al massimo livello ma riescono a convincere tutti a camminare sulla stessa strada e funziona. Altri non sono in grado e i risultati non arrivano».

