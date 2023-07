Al seguito della lista dei convocati del Milan per la tournée negli USA, aumentano le domande sui calciatori esclusi

Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la tournée negli USA, ma a fare notizia sono le quattro assenze pesanti, derivate dalle scelte di Pioli e della società.

Tra i calciatori rossoneri che domani partiranno in direzione Stati Uniti d’America non ci saranno infatti Caldara, Origi, Rebic e Ballo Tourè. Tutti e quattro non fanno più parte dei piani del club rossonero.

The post Convocati Milan, Pioli fa fuori 4 giocatori: ecco chi sono gli esclusi dalla tournée appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG