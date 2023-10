Fabrizio Corona ha fatto un’altra rivelazione che riguarda il mondo del calcio dopo quelle sulle scommesse. Le sue parole

Dopo le rivelazioni sul caso scommesse che han riguardato Fagioli della Juve ma anche Zaniolo e Tonali, tramite DillingerNews Fabrizio Corona ha preannunciato anche una nuova inchiesta sui giocatori gay nel calcio italiano e non solo.

LE PAROLE – «Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano».

The post Corona è un fiume in piena: «Parleremo presto di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG