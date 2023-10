Fabrizio Corona ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul fronte scommesse, in particolar modo nei confronti di Zaniolo

Fabrizio Corona, tramite i suoi canali ufficiali, ha fornito alcune anticipazioni della puntata di questa sera di Avanti Popolo, sul caso scommesse e sull’ex Inter Zaniolo.

LE PAROLE – «Vai da Nicolò, dici “Bello mio io sono nella m…a”. Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi».

L’articolo Corona: «Zaniolo aveva 80mila euro di debiti. E i genitori…» proviene da Inter News 24.

