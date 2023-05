Lo sfottò dei tifosi del Cosenza contro quelli del Brescia all’insegna dei cori pro-Atalanta: vista l’amicizia tra calabresi e bergamaschi

Cosenza-Brescia riguarda pur sempre l’Atalanta in ottica tifo: forte amicizia con i calabresi, grande rivalità con le rondinelle. A fronte di ciò, e anche con un risultato che potrebbe mandare in Serie C la squadra di Cellino, i padroni di casa hanno ricordato il legame bergamasco con tanto folclore e ironia.

I tifosi del Cosenza hanno infatti intonato cori nei confronti dell’Atalanta rivolgendosi ai rivali bresciani presenti nel settore ospiti.

