Intervenuto ai microfoni di MilanNews24 in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy, Alessandro Costacurta ha commentato i sorteggi di Champions

Le parole di Billy Costacurta a MilanNews24, a margine della cerimonia di premiazione del Golden Boy:

«Ammetto che tutte le italiane sono state fortunate nei sorteggi degli ottavi di Champions League, molto più che nei gironi. Stessa cosa in Europa League. Chiaro che nel Tottenham c’è un allenatore fortissimo e fra i migliori al mondo però per fortuna che scendono in campo i giocatori, anch’essi fortissimi, ma li preferisco rispetto a quelli del City o del Bayern Monaco. Chi sceglierei tra Pioli e Conte? Dipende dalla filosofia. Io credo che fino a questo momento Antonio ha dimostrato di saper essere più vincente soprattutto per quanto riguarda il campionato italiano anche se poi ha vinto pure in Premier. Conte quindi ha dimostrato di più ma Pioli pare in un’ascesa inarrestabile. Rendimento del Milan in difesa Oggettivamente è calato».

Costacurta: «Italiane fortunate nei sorteggi. Occhio a Conte» proviene da Calcio News 24.

