Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta dei grigiorossi contro la Fiorentina

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

PAROLE – «Noi siamo partiti contratti, poi nel secondo tempo potevamo pareggiare in un paio di occasione. La Cremonese ha fatto una buona prestazione. Il primo tempo è finito 2-0, vedremo cosa accadrà nel secondo al Franchi. Io vedo i ragazzi che si impegnano, che sono seri, che hanno anche qualità. La fiducia mi arriva da ciò che vedo nel quotidiano. E’ durissima, ma noi dobbiamo allenarci bene, non possiamo fare altro che portar rispetto a chi ci spinge e sostiene come oggi, dal primo all’ultimo minuto. E, porca miseria, con tutta questa fatica qualche soddisfazione deve arrivare».

L’articolo Cremonese, Ballardini: «Prima o poi avremo una soddisfazione» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG