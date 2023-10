Crespi Juve: c’è la firma del portiere sul contratto! I dettagli del ritorno in Next Gen dell’estremo difensore classe 2001

Come anticipato nelle scorse ore da Juventusnews24, è fatta per il ritorno di Gian Marco Crespi alla Juventus Next Gen. Svincolato dopo la scadenza del contratto col Crotone, il portiere classe 2001 andrà a rinforzare il reparto di Brambilla insieme a Daffara e Scaglia, orfano per diversi mesi dell’infortunato Garofani.

Crespi ha firmato con la Seconda squadra bianconera: un anno di contratto per l’ex Udinese con opzione per altri due.

