Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al-Nassr e del Portogallo, ha parlato dal ritiro della nazionale del mercato faraonico dei club arabi.

PAROLE – «Sapevo che sarebbe successo, l’ho detto sei mesi fa e tutti pensavano che fossi io il pazzo. Ma in fondo il matto non è poi così matto e risulta essere normale giocare nel campionato arabo. Per me è stato un grande privilegio cambiare la cultura di un Paese in termini di calcio e vedere grandi stelle andare in Arabia Saudita».

