Ex Inter, Le parole dell’ex attaccante nerazzurro Julio Cruz nei confronti del capitano argentino Lautaro Martinez. Ecco le dichiarazioni

Intervistato a DAZN, l’ex Inter, Julio Cruz, ha parlato del capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

LAUTARO MARTINEZ- «Direi proprio di sì. Negli ultimissimi anni è cresciuto nettamente e segna con regolarità. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, è diventato il capitano: una responsabilità enorme che lui si è preso senza problemi. Ha vinto con l’Inter e il Mondiale con la Nazionale, anche i trofei certificano la crescita del suo ‘status’. E ho un desiderio: che possa vincere la Scarpa d’Oro. Per un bomber come lui sarebbe una soddisfazione incredibile. Rinnovo? Certe proposte, come quelle arabe, a volte sono difficili da rifiutare: Lautaro l’ha fatto per l’amore che prova nei confronti della società, dei tifosi e della città di Milano. Non credo ci saranno problemi per il rinnovo: resterà per molto tempo»

L’articolo Cruz su Lautaro Martinez: «Lui innamorato dell’Inter» proviene da Inter News 24.

