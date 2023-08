Danilo come Allegri: il traguardo del capitano della Juve dopo l’Udinese considerando tutte le competizioni

Danilo come Allegri. Se l’allenatore della Juve, grazie allo 0-3 all‘Udinese, ha raggiunto quota 250 vittorie da allenatore bianconero (in otto stagioni), il nuovo capitano della squadra è arrivato invece a quota 100 successi (considerando tutte e competizioni) da quando è approdato a Torino nella stagione 2019-2020.

Il difensore brasiliano ha raggiunto il traguardo allo Stadio Friuli giocando 164 partite complessive con la Juve.

