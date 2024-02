Matteo Darmian ha commentato la vittoria dell’Inter per 4-0 con l’Atalanta, nel postpartita: ecco le dichiarazioni dell’esterno

Ai microfoni di DAZN, Matteo Darmian parla così nel postpartita di Inter Atalanta, sbloccata proprio dal suo gol.

ERRORI – «Qualche errore l’ho commesso, ma l’importante è che la squadra faccia bene e portiamo a casa vittorie e punti importanti. Abbiamo fatto un ottimo percorso, ma sappiamo di non doverci accontentare».

GRUPPO – «Ci alleniamo bene, sappiamo che la mobilità puà essere importante, soprattutto con squadre più orientate sull’uomo come l’Atalanta. Stasera abbiamo vinto con una squadra difficile, che sta vivendo un ottimo momento».

DOPPIETTA – «Dispiaciuto per la doppietta Sì, purtroppo non sono come te (Pazzini), ma spero di tenermi il gol per la prossima occasione!»

