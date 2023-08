De Ketelaere Milan: l’Europa lo cerca, il belga tergiversa! Cosa filtra. I rossoneri rimandano il discorso, ma non c’è una decisione del belga

Il Milan cerca soluzioni in uscita per Charles De Ketelaere. Secondo quanto scrive Matteo Moretto di Relevo su Twitter, il giocatore belga non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

La sua intenzione, per ora, è quella di non lasciare Milan. Alcuni incontri, però, sono in sospeso e verranno ripresi al termine del tour americano. Sul tavolo ci sono tanti club interessati: la Real Sociedad, un’altra squadra spagnola, una tedesca e, soprattutto, una italiana.

The post De Ketelaere Milan: l’Europa lo cerca, il belga tergiversa! Cosa filtra appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG