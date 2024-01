Le parole del trequartista belga dell’Atalanta De Ketelaere dopo la vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Milan

Ai microfoni di Mediaset, il trequartista dell’Atalanta De Ketelaere ha parlato dopo la vittoria conquistata contro il Milan.

PAROLE – «Grande vittoria e grande sensazione. È stato un lavoro di squadra, dopo la loro rete abbiamo avuto una bella reazione. Rivincita per me? Si può dire, ma non ho questa sensazione. Provo a vincere le partite. Critiche al Milan? Sono cresciuto, oggi abbiamo vinto. Sono contento qua, c’è ancora metà stagione da fare».

