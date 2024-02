Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, sul gol di Acerbi e sulle proteste per il fuorigioco di Thuram

In conferenza stampa Daniele De Rossi ha parlato dell’episodio da moviola del gol di Acerbi in Roma Inter. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Valutazione sul gol di Acerbi? Nell’immagine che ho visto io per me non è offside. Poi ho parlato con Guida, perché l’unica polemica è che ne ho visti di fuorigioco fischiati così. Se poi mi chiedete se per me il gol è regolare, io dico di sì. Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene un regolamento non scritto bene, soprattutto sul Var. Ogni fuorigioco lo facciamo sembrare attivo, quando non lo è. Ogni contatto è giallo. Va rivisto il regolamento secondo me».

