Il difensore centrale dell’Inter, Stefan de Vrij, ha detto la sua dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid

Ecco le dichiarazioni di Stefan De Vrij a Sky, dopo la vittoria dell’Inter sull’Atletico Madrid in Champions League.

PARTITA – «L’abbiamo preparata bene, volevamo vincere e si è visto per come abbiamo interpretato la partita. Una buona vittoria, potevamo fare più gol. Non abbiamo concesso tanto ad una squadra fortissima che segna tanto. Siamo stato bravi, è una buona vittoria»

IL NOSTRO AFFETTO PER ARNAUTOVIC – «C’è un bellissimo ambiente. Vogliamo tutti bene ad Arna, è un giocatore che ci dà tanto. Siamo contenti per lui che alla fine ha trovato il gol»

I PERICOLI MAGGIORI PER IL RITORNO? – «Si è vista oggi la loto qualità, una squadra molto forte che gioca bene a pallone. Dobbiamo giocare da squadra come quasi sempre facciamo, una fase difensiva fatta bene. Andremo là per passare il turno»

L’articolo De Vrij a Sky: «Arnautovic è un giocatore che ci dà tanto. Ritorno? Andremo là per passare il turno» proviene da Inter News 24.

