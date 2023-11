Domenico Di Carlo, allenatore al momento senza squadra, ha parlato dell’Inter e delle possibilità scudetto in Serie A

Domenico Di Carlo, allenatore al momento senza squadra, ha parlato dell’Inter e delle possibilità scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni:

«L’Inter è quella che esprime il calcio migliore in Serie A in questo momento. E’ la più forte e lo sta dimostrando. Il Napoli non è al 100%».

L’articolo Di Carlo: «L’Inter esprime il calcio migliore» proviene da Inter News 24.

