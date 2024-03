Secondo i rumors il nuovo obiettivo del calciomercato Inter è Dia della Salernitana, Liverani parla così del suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa Liverani ha parlato così di Dia. Ecco l’apertura del tecnico verso l’obiettivo del calciomercato Inter dopo la rottura della scorsa settimana.

DIA – «Dia ha parlato con il presidente, la mia porta è sempre aperta e ci siamo chiariti dopo quanto accaduto. Per me l’episodio è chiuso anche perché tutti possono sbagliare. Nelle prossime settimane vediamo cosa potrà succedere, se il calciatore darà disponibilità potrebbe essere reintegrato. Sinceramente non so se Dia abbia preso bene o male quanto deciso, quello che importa è che la squadra sappia che Fabio Liverani è uguale per tutti sotto certi aspetti. Quando operi con linearità a mio avviso ti guadagni il rispetto».

L’articolo Dia Inter, parla Liverani: novità sull’obiettivo di calciomercato nerazzurro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG