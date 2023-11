Diffidati Juve Inter: un bianconero a rischio squalifica in vista del match in programma venerdì prossimo contro il Monza

Un solo diffidato in casa Juventus in occasione del derby d’Italia contro l’Inter di questa sera: in caso di cartellino giallo Federico Gatti salterà il prossimo match di Serie A col Monza.

Nessun diffidato, invece, per i nerazzurri.

