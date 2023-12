Le parole di Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, che ricorda il suo gol preferito tra quelli realizzati

Intervistato dal TG1, Tommaso Baldanzi, gioiello dell’Empoli seguito da parecchi club di Serie A, è tornato sulla sua rete segnata lo scorso anno contro i nerazzurri a San Siro. Di seguito le sue parole.

«Sicuramente il gol del cuore è quello che ho segnato all’Inter a San Siro. Me lo ricorderò per sempre. Penso di essere molto estroso e molto divertente. So stare bene nel gruppo. Le aspettative alte? Non la vivo come un peso. Penso che sia una cosa bella che la gente si aspetti questo da me. Provo sempre a cercare di migliorarmi e lavorare il più possibile per meritarmi queste attenzioni».

