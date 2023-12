Enzo Raiola, cugino di Mino e agente, ha parlato al Corriere dello Sport di Donnarumma e tutto quello che sta succedendo intorno a lui nell’ultimo periodo

PAROLE – «Sono contentissimo del casino che si è creato intorno a lui. Capisco che quando capita un evento raro, come l’apparizione della cometa di Halley, si crea clamore. E’ stato espulso dopo 400 gare da prof e bisogna parlarne, lo dico in senso ironico. L’ultimo rosso risaliva a quando aveva 15 anni, giocava il Viareggio. Gigio è serenissimo. Bisogna valutare stato emotivo, stress. Ha già gioca- to 25 partite, a volte in condizioni ambientali difficili. Ogni partita decisiva tra Champions e Nazionale».

