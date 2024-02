Esonero Inzaghi, la Salernitana nella notte ha scelto di salutare l’allenatore dopo la sconfitta contro l’Empoli

La notte porta consiglio si dice e in casa Salernitana ha portato alla scelta di esonerare Filippo Inzaghi dopo la sconfitta contro l’Empoli. Il 3 a1 è stato fatale per il tecnico ex Milan e Reggina tra le altre.

L’allenatore ha lasciato questa mattina il centro sportivo dei campani dopo che la notizia gli è arrivata da una telefonata di Walter Sabatini. Ora i granata stanno cercando il sostituto con Ballardini in pole per sostituire Inzaghi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG