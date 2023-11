Federico Pastorello, agente dell’ex giocatore dell’Inter Antonio Candreva, ha parlato a TMW del momento che sta vivendo

Federico Pastorello, agente del giocatore della Salernitana ed ex Inter Antonio Candreva, ha parlato a TMW della situazione dell’esterno.

PAROLE – «Quest’anno farà 36 anni ma penso che possa giocare oltre i 40 per la vita che fa. Sta soffrendo molto per questa stagione con la Salernitana, lui era abituato a giocare per altri traguardi e trovarsi in questa situazione lo fa stare male. Il momento è difficile, Pippo Inzaghi ha un incarico difficile. Lui si mette a disposizione dell’allenatore, poi sta al mister decidere la formazione. Credo che sia impossibile pensare di salvarsi senza Candreva ma magari in certi contesti giocatori di qualità servono meno».

CONTINUA SU CALCIONEWS24

L’articolo Ex Inter, l’agente di Candreva: «Può giocare ancora» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG