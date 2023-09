Il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian ha raccontato i primi giorni nella sua nuova squadra e la gioia per il suo primo goal in Serie A.

Giovanni Fabbian ha parlato anche di Inter alla Gazzetta dello Sport. “Se è vero che prima di entrare in campo Thiago Motta mi ha ha detto ‘Vai e fammi gol’? Verissimo. Mi ha detto quello e poi ha aggiunto altre cose che non ricordo. In quella situazione tu sei con te stesso e basta, concentrato. Vuoi fare bene”.

Nicolo Barella

“Modelli? Barella, Kroos, che comunque è certamente più elegante di me, ma da piccolino studiavo Pogba: due domeniche fa ho avuto la fortuna di giocarci contro. Dispiacere per aver lasciato l’Inter? Non penso a ‘sta cosa. A parte che c’è una recompra ma sono felicissimo di poter essere qui: voglio giocare il più possibile. Io e Casadei siamo come fratelli, abbiamo sempre vissuto assieme nel convitto interista, da compagni di stanza. Quando abbiamo compiuto 18 anni ci siamo presi un appartamento insieme a Milano. E ci sentiamo sempre: prendendoci un po’ in giro…“.

