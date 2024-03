Fiorentina, anche Biraghi sbaglia: AAA cercasi rigorista perché i punti persi con gli errori dal dischetto pesano

Poteva e doveva essere il colpo del ko, invece è diventata la buccia di banana sulla quale scivolare. La Fiorentina contro la Roma ha fallito il tiro dal dischetto del 3-1 e ha incassato all’ultimo secondo il pari del 2-2 da Llorente.

L’errore di Biraghi va ad aggiungersi a una lista nutrita di precedenti sbagli: Bonaventura in Sassuolo-Fiorentina; Ikoné in Supercoppa contro il Napoli; Gonzalez contro Inter e Lazio. In totale sono 4 punti in campionato andati in fumo, che consentirebbero alla Fiorentina di passare dall’ottavo al sesto posto!

