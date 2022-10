L’attaccante della Fiorentina Kouamè ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hearts

LE PAROLE – “Quando sono tornato a Firenze, non sapevo di rimanere. Ho lavorato per farmi trovare pronto sia per andar via che nel caso di rimanere. Ringrazio il mister e la società che mi hanno dato fiducia, son veramente contento di essere rimasto qui. Il rigore? Avevo chiesto a Nico se potevo calciarlo, il mister ha voluto che lo calciasse lui perché è il rigorista. Ora che è rientrato siamo contenti, perché ci dà una grande mano. Quando giochiamo così ci mancato nella partita di lunedì, dobbiamo giocare così, come oggi. Questo ci sta mancando in campionato, dobbiamo cercare di risalire e scendere in campo sempre al meglio. Esterno? Un ruolo che non mi piaceva prima, avevo voglia di dimostrare, il mister chiede cose semplice, non sono attaccante” .

