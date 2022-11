L’ex ds della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Le dichiarazioni

Freitas mette in guarda la Fiorentina, che nei playoff di Conference League se la vedrà con il Braga:

LE PAROLE – “Braga è una squadra molto più forte delle avversarie che la Fiorentina ha trovato fin qui. Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, ha sempre venduto giocatori importanti in giro per l’Europa ma ha reinvestito le sue risorse. Rimane sempre una formazione competitiva, c’è un grande presidente che è il vero responsabile di questa crescita. Sarà una gara molto equilibrata. Difficile dire chi sarà favorito. La Fiorentina avrà dalla sua parte un ambiente molto più caldo”.

VITINHA – “Si è messo in evidenza per il suo profilo contro natura rispetto al profilo del giocatore portoghese, come stile di gioco sembra più tedesco”.

