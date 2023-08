La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale e avrebbe ripreso i contatti con il Corinthians per Murillo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i viola avevano già presentato un’offerta da 12 milioni per il centrale al club brasiliano che però ne vuole 15. Pradé e Barone al lavoro per cercare di portare il difensore in Italia.

