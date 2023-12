Questa sera la Fiorentina in campo contro il Parma in Coppa Italiano: dopo la finale dell’anno scorso Italiano vuole bissare

La Fiorentina ha nel mirino la Coppa Italia: «Ci teniamo a superare il turno così come il nostro avversario – ha commentato Italiano sul sito del club – ma in più noi siamo reduci dalla finale persa che ci ha lasciato grande amaro in bocca». Questa sera contro il Parma primo step per i viola, che vogliono bissare la finale della scorsa stagione, ma con un esito diverso.

In attacco spazio a Nzola: come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante angolano dovrebbe partire da titolare e dopo aver trovato i gol sia in campionato che in Conference, vuole essere il primo ad andare a segno in tutte e tre le competizioni per prendersi il posto da titolare.

