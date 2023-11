Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta contro il Milan

PAROLE – «Abbiamo preso gol nel tempo di recupero, abbiamo mollato un po’ gli ultimi 5 minuti, però è stata una gara completamente sotto controllo. È impossibile non fare gol con un secondo tempo del genere. Loro hanno trovato il gol su calcio di rigore, noi siamo sfortunati con questi episodi. Secondo me l’episodio del fallo di mano è al limite, ci sarebbe sta studiarci sopra questa situazione, poteva essere un’azione pericolosa. Ogni volta che c’è al Var Mazzoleni non siamo mai fortunati.

La Fiorentina ce l’ha messa tutta Sotto questo punto di vista l’abbiamo dominata, come abbiamo dominato anche con la Juventus, ma poi porti a casa un pungo di mosche. Non so se si tratta di cattiveria mentale, se c’è qualcosa che manca. L’analizzo quotidianamente, lavoriamo tutti insieme per capire quali possano essere le nostre mancanze, però ogni volta che c’è da salire quel gradino, invece di salirlo, lo scendiamo».

