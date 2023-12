Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza che ha accusato Galtier di razzismo, ha parlato a RMC Sport

PAROLE – «Quello che ho denunciato non è un’eccezione ma piuttosto un’esperienza condivisa da numerosi giocatori. Il mio obiettivo è stato quello di stare vicino ai giocatori, riconoscendoli come le vere vittime di questa situazione. Non voleva arabi o neri»

