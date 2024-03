L’ex portiere Sebastien Frey ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus e sull’infortunio dello svizzero.

Sebastien Frey a TvPlay ha parlato dell’attesa per la sentenza della Procura federale sul caso Acerbi-Juan Jesus. “L’unica preoccupazione dell’Inter in questo momento per me è la situazione di Acerbi e la sua possibile squalifica, si tratta di una sentenza che potrebbe macchiare la carriera del calciatore e costringere la società a prendere una posizione“. La sentenza potrebbe anche nona arrivare nella giornata di oggi ma massimo per domani dovrebbe essere tutto più chiaro.

La previsione

“Credo che purtroppo pagherà costantemente anche se non è quello che spero perché i nerazzurri hanno bisogno di lui“.

Yann Sommer

Le condizioni del portiere

“Sommer? Non lo rischierei affatto, anche perché non ce n’è la necessità visto che c’è un vantaggio buono in Serie A, giusto per non compromettere in prospettiva futura niente. Audero è più che affidabile, tutte le volte che è stato chiamato in causa ha fatto bene, si è guadagnato la fiducia di allenatore e compagni. Penso che l’Inter possa permettersi che Sommer salti una o due partite perché ha un buon sostituto, non lo rischierei inutilmente“. L’estremo difensore svizzero sabato sera ha accusato una distorsione alla caviglia che inizialmente sembrava più grave di quella che è: l’Inter deve giocare lunedì in casa contro l’Empoli e Sommer potrebbe anche farcela. L’altro infortunato è De Vrij che si è fermato giovedì scorso in allenamento con la nazionale olandese; il difensore punta a tornare a disposizione l’8 aprile.

L'articolo Frey: "La decisione su Acerbi potrebbe macchiare la sua carriera, non rischierei Sommer" proviene da Notizie Inter.

