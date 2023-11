Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, sugli obiettivi della squadra gialloblù in Serie A

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato a La Repubblica dell’ottimo avvio di campionato della squadra laziale.

OBIETTIVI – «Europa Per carità. Noi dobbiamo concentrarci sulla salvezza. Il Frosinone diverte? Ci fa piacere. È bello vedere che la città si diverte. Cerchiamo di lavorare sempre con i piedi per terra per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati quest’estate. Volevamo una squadra giovane propositiva e con un’identità precisa ma non pensavo potessimo impattare così. È stato bravo Di Francesco. Il segreto del mercato è il mio gruppo scouting che collabora con me da tanto. Seguiamo tanti campionati e squadre per il mondo e quando parte il mercato cerchiamo di sbagliare il meno possibile. Grazie a loro, lavoro anche più tranquillo».

DI FRANCESCO – «Il mister ha un contratto di un anno con opzione per il secondo. Io penso che se uno sta bene in una società, può continuare. Vale anche per me, ho la possibilità di poter lavorare a modo mio. Da qui non mi muovo, così come Di Francesco si sta trovando bene, non vedo perché dovrebbe trovare un’altra realtà».

