Nuova suggestione in casa Frosinone: nel mirino della formazione ciociara adesso c’è Nicolussi Caviglia

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sono arrivate diverse richieste di prestito alla Juventus per Hans Nicolussi Caviglia, tornato a Torino dopo l’avventura tra Sudtirol e Salernitana.

Il club maggiormente interessato al centrocampista classe 2000 in questo momento è il Frosinone, che ha già mosso passi concreti per il suo arrivo in questa sessione di mercato.

