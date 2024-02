Il Milan affronta il Frosinone allo Stirpe per tornare alla vittoria dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Bologna.

Aggiornamenti a partire dalle 18

Al termine del match

In attesa delle formazioni ufficiali

Ore 13.30 – C’è sempre Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista, reduce dalla doppietta con il Bologna.

Ore 13.00 – In cabina di regia ballottaggio tra Adli e Musah per affiancare Reijnders. Al momento è favorito l’ex Bordeaux sull’americano.

Ore 12.30 – Nessuna novità anche sulla fasce. Theo Hernandez agirà a sinistra, con capitan Calabria a destra.

Ore 12.00 – Fiducia alla coppia di centrali davanti a Maignan. Pioli si affida ancora a Kjaer e Gabbia.

Ore 11.30 – Stefano Pioli verso la conferma del solito 4-2-3-1.

