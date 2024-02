Le parole di Emanuele Valeri, nuovo calciatore del Frosinone, nella conferenza stampa di presentazione ai ciociari

Emanuele Valeri ha parlato in conferenza stampa di presentazione al Frosinone. Assieme al terzino ex Cremonese c’era Guido Angelozzi, dirigente dei ciociari. Di seguito le sue parole.

PRESENTAZIONE ANGELOZZI – «Ci mancava un terzino sinistro, abbiamo fatto di tutto per portare un calciatore importante. Avevamo pensato ad un giovane, poi abbiamo capito che serviva più sostanza. L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A, poi per problemi suoi con la società non ha trovato l’accordo. Devo ringraziare la Cremonese perchè grazie a dei rapporti che abbiamo ce lo ha concesso, ringrazio Simone Giacchetta, altrimenti sarebbe rimasto lì fino a giugno»

PRIMO IMPATTO – «Ho trovato un gran gruppo con un mister che ha le idee chiare. Sono pronto a dare il 100%, ringrazio il direttore per questa opportunità. In ogni gara darò il massimo poi capiremo quanto minutaggio avrò».

QUANTO BISOGNA ASPETTARE PER VEDERE IL VALERI DELLO SCORSO ANNO – «Questo anche da subito, se il mister mi vuole far giocare dal primo minuto non mi tiro indietro. A Cremona mi sono sempre allenato bene perchè sapevo che sarei potuto partire a gennaio. Non so quando, ma sicuramente io sono predisposto».

FUTURO ALLA LAZIO – «Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore. So che quando si è presentato il direttore non ho esitato a dire sì. Grande opportunità non solo per farmi vedere ma anche per la squadra. Ho saputo che c’è un grande gruppo e ho scelto di venire qui per raggiungere la salvezza».

OBIETTIVO SALVEZZA – «Il Frosinone si sta facendo valere in questo campionato. Io posso dare il mio 200%, l’obiettivo della salvezza ci accomuna e non ci devono essere altre cose. Farò del mio meglio, sicuramente i mesi in cui sono stato fermo si fanno sentire. Anche se a Cremona sono stato fuori rosa mi sono sempre allenato al meglio. All’inizio mancherà un po’ il ritmo partita».

PREFERENZA SULLA DIFESA A 4 O 5 – «Cambia poco per me, giocherei ovunque per la voglia che ho. Ho giocato sia a 4 che a 5 e ho vinto qualche campionato a quattro. Mi piace più giocare a quattro perchè ho un giocatore avanti che mi aiuta».

