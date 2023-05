Gaetano: «Scudetto Napoli emozione spettacolare. Ma sono scappato dai tifosi perché…». Le parole dell’attaccante

Gianluca Gaetano, giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

SCUDETTO – E’ stata una bella scoperta, anche noi ci siamo poi accorti delle nostre potenzialità. Abbiamo lottato in ogni partita e poi alla fine è arrivato lo scudetto. L’emozione dopo la matematica arrivata a Udine è stata spettacolare, però l’unica cosa è che sono scappato subito negli spogliatoi perchè la maglietta di quella sera volevo incorniciarla e non darla via

